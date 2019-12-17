بعد عام من تدشين المبادرة الثلاثية "إحياء الجذور"، التقى شباب مصر وقبرص واليونان في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، حيث استهلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءها بالوفد القبرصي المشارك في منتدى الشباب، والذي شارك من خلاله المفوض الرئاسي القبرصي في مائدة مستديرة، وتحدث عن جذور التعاون الأمني بين دول منطقة البحر المتوسط.

وقال يوسف عبدالقادر، الشاب المصري المقيم في بلجيكا، المشارك في منتدى شباب العالم، إنه شرف كبير للانضمام والمشاركة في تدشين أول مبادرة شبابية بين مصر وقبرص واليونان، للتعاون في ملفات متعددة على هامش منتدى شباب العالم.

وأضاف عبدالقادر لـ"الوطن": "أتوجه بالشكر لوزارة الهجرة على ثقتها في أبنائها بالخارج، مصر قبرص واليونان إيد واحدة ضد التحديات، والمبادرة انضم لها شباب من الدول الثلاثة، ووطدنا العلاقات بيننا في العديد من الملفات".

وتابع: "نحن 50 شابا من الدول الثلاثة، ونحاول العمل لرفعة بلادنا ومواجهة التحديات، ونتعاون في ملفات كثيرة".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.