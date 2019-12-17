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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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غدًا.. الكنيسة تحيي ذكرى وفاة البابا ياروكلاس البطريرك الـ13

غدًا.. الكنيسة تحيي ذكرى وفاة البابا ياروكلاس البطريرك الـ13

بابا نويل وأراجوز وبلياتشو في احتفال أيتام "منوف" بالكريسماس

بابا نويل وأراجوز وبلياتشو في احتفال أيتام "منوف" بالكريسماس

تتناول ظاهرة الغش والمدارس.. أبرز 3 أفلام في موسم إجازة نصف العام

تتناول ظاهرة الغش والمدارس.. أبرز 3 أفلام في موسم إجازة نصف العام

مطرب المولات والمقاهي الشعبية وشارع المعز: بغنِّي في كل حتة

مطرب المولات والمقاهي الشعبية وشارع المعز: بغنِّي في كل حتة

عددها 4500.. خطة إزالة العشش الخشبية بجوار قضبان "السكة الحديد"

عددها 4500.. خطة إزالة العشش الخشبية بجوار قضبان "السكة الحديد"

"شاهر بيه طلع معاه دبلوم".. خطة "السفير الوهمي" للنصب على ضحاياه

"شاهر بيه طلع معاه دبلوم".. خطة "السفير الوهمي" للنصب على ضحاياه

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صدمة لمحبي الصيف.. 10 حقائق علمية تنصف عشاق الشتاء: فوائد صحية ونفسية

صدمة لمحبي الصيف.. 10 حقائق علمية تنصف عشاق الشتاء: فوائد صحية ونفسية

فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

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