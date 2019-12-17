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واحتل نادي الزمالك قائمة "تريندات جوجل" بعد هزيمته بثلاثية أمام نادي طلائع الجيش.

زمالك

انتقد عبدالحليم علي لاعب نادي الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأول من الفارس الأبيض عقب الهزيمة من نادي طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

عبد الحليم علي ينتقد لاعبي الأبيض: "روحوا اتفرجوا على نفسكم.. الزمالك نادي كبير"

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي لطلائع الجيش، أنه تفاجأ من حالة الزمالك خلال المباراة، على الرغم من ما قدمه أمام بيراميدز في الجولة الماضية، مشيرا إلى أنه استغل المساحات خلف الظهيرين بعد مشاهدته الحالة المزرية للفريق.

طارق يحيى: تفاجئت بحالة الزمالك.. ومن يتحدث عن "تفويت الماتش" مريض

"تفاجئنا بمستوى الزمالك".. بهذه الكلمات بدأ محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش حديثه.

وقال بسام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": كان أهم شيء للطلائع عدم الخسارة أمام الزمالك، نعاني من ترتيبنا بالجدول.

حارس طلائع الجيش: "تفاجئنا بمستوى الزمالك.. ولم أتعمد إضاعة الوقت"

علم "الوطن سبورت"، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحدث مع اللاعبين خلال الأيام الماضية عن أسباب رحيل مواطنه حمدي النقاز.

خاص.. فرجاني ساسي يبرئ حمدي النقاز أمام لاعبي الزمالك

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن ما يقرب من خمسة لاعبين من الفريق كانوا رافضين خوض التدريبات الأخيرة قبل مباراة طلائع الجيش.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة، أن اللاعبين غاضبين من الإدارة بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى النادي.

مفاجأة.. 5 لاعبين وراء حركة التمرد في الزمالك

قرر رئيس نادي الزمالك، عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ، ظهر اليوم الثلاثاء.

يأتي الاجتماع لمناقشة وضع الفريق، خاصة بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عاجل.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا اليوم بعد هزيمة الطلائع

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الزمالك عانى من غياب التركيز أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثامنة من الدوري وانتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف للطلائع.

فاروق جعفر: لاعبو الزمالك يتحملون الخسارة أمام الطلائع.. وهذه رسالتي لكارتيرون

تعرض المدير الفني لنادي طلائع الجيش، طارق يحيى، لموقف محرج، عندما حاول الدخول لغرفة ملابس لاعبي الزمالك، ليتم منعه من ذلك، عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه الزمالك بطلائع الجيش، وانتهت بفوز الطلائع بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

عاجل.. منع طارق يحيى من دخول غرفة ملابس الزمالك عقب لقاء طلائع الجيش

انتقد الجهاز الفنى لفريق الزمالك مستوى محمد عواد حارس مرمى الفريق، خاصة أن اللاعب ظهر بمستوى متواضع خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر داخل الجهاز، أن اللاعب حصل على فرصته كاملة مع الزمالك في المباريات الماضية، وكان آخرها مباراة طلائع الجيش، ولكنه لم يستغل الفرصة، ولم يقنع الجهاز الفنى بمستواه، وكان من ضمن أسباب خسارة الفريق بثلاثية أمام الجيش.

استياء في الزمالك من مستوي محمد عواد

نشر محمود عبد المنعم "كهربا" صورة له بقميص الأهلي، عقب خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم، بالجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أول تعليق لكهربا بعد سقوط الزمالك أمام طلائع الجيش

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض جميع اللاعبين المران ظهر غد الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

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اجتمع الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، باللاعبين داخل غرفة الملابس، عقب انتهاء مواجهة طلائع الجيش.

كارتيرون يعاتب لاعبي الزمالك داخل غرفة خلع الملابس

رفضت إدارة نادي الزمالك، دخول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة طلائع الجيش، التي أقيمت اليوم.

كان الفريق الأبيض خسر اليوم أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على استاد الجيش بالسويس في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.

الزمالك يرفض دخول كارتيرون المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من الجيش

خرج جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي أقيمت اليوم في حراسة أمنية مشددة لعدم التعرض له من قبل الجماهير أو لاعبي الأبيض.

واعترض لاعبو الزمالك والجهاز الفني على الحكم بشدة عقب نهاية المباراة، بسبب عدم الحيادية من وجهة نظرهم أثناء إدارة اللقاء، وهو ما أدى إلى إخلاء الملعب بالكامل من لاعبي الفريقين ثم خروجه، وبعدها قام الأمن بفعل نفس الشيء أثناء خروجه من الاستاد.

عاجل.. خروج جهاد جريشة من ملعب السويس في حراسة أمنية

أبدى هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، اندهاشه من مستوى الزمالك المهتز ببطولة الدوري العام.

وقال رمزي في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم: مازال في الدوري الكثير، رغم تفوق الأهلي وتعثر الزمالك.

هاني رمزي: الزمالك يمر بحالة غريبة.. ولكن مازال في الدوري الكثير

علق طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش على فوز فريقه اليوم على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجيش بالسويس.

طارق يحيى: الفوز على الزمالك له مذاق خاص.. وأفكر في اعتزال التدريب

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما قبل قليل بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام على استاد الجيش بالسويس.

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رامي جمال

كشف الفنان رامي جمال آخر تطورات إصابته بمرض البهاق، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

رامي جمال: كل الناس دعموني.. وكرم ربنا كان أكبر عليا مما أتخيل