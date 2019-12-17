الداخلية: تحرير طفل الفيوم وإعادته لأسرته.. وضبط خاطفيه

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات حادث اختطاف طفل (عامين) من أمام مسكنه بالفيوم، وطلب خاطفوه فدية من والده.

وتلقى مركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم بلاغا من "فران" بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية باختطاف نجله الذي يبلغ من العمر عامين من أمام مسكنه، وتلقيه اتصالا هاتفيا من المختطف يطلب 500 ألف جنيه كفدية مقابل إطلاق سراح نجله.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، عن هوية مرتكبي الواقعة وهما فران ونقاش، مقيمان بالشواشنة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما للواقعة بدافع الحصول على مبلغ الفدية، وذلك لسابقة عمل الخاطف الأول "الفران" مع والد المجني عليه وعلمه بثرائه، كما أرشدا عن مكان إخفائهما للطفل، حيث تبين تواجده بعشة على ضفاف بحيرة قارون، وقامت قوات الأمن بتحريره وإعادته لأسرته.