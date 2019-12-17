أصيب عشرات الأشخاص أمس، وفق ما أفاد الدفاع المدني، في مواجهات عنيفة اندلعت بين مناصري حزب الله وحركة أمل والقوى الأمنية في وسط بيروت على خلفية شريط فيديو اعتبر مهيناً للطائفة الشيعية.

وهاجم عشرات الشبان من مناصري الحزبين الشيعيين والمناوئين للمتظاهرين ضد الطبقة السياسية، ساحات الاعتصام الفارغة في وسط بيروت، وفق ما أفاد مصور وكالة "فرانس برس"، وسرعان ما اندلعت المواجهات إثر تصدي القوى الأمنية وعناصر من الجيش اللبناني لهم.

ورمى الشبان، الذين قدموا سيراً أو على دراجات نارية، قوى الأمن بالحجارة والمفرقعات النارية، وأشعلوا النيران في ثلاث سيارات على الأقل وفي جزء من مبنى قيد الإنشاء، وردت القوى الأمنية برمي عشرات القنابل المسيلة للدموع باتجاههم.

واستمرت عمليات الكر والفر بين الطرفين ساعات عدة في محيط وسط بيروت، قبل أن تعود وتهدأ الأمور عند حوالى الساعة الرابعة فجراً.

وشهد ذلك وقوع إصابات في صفوف القوى الأمنية جراء رمي الحجارة، كما أصيب البعض بالاختناق نتيجة كثافة الدخان المتصاعد من القنابل المسيلة للدموع.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني في تغريدة، أن عناصره بعد عودة الهدوء عالجوا "43 مواطناً" وجرى نقل 23 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة، من دون تحديد ما إذا كانوا من الشبان الغاضبين أو العسكريين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مناصرون من حزب الله وحركة أمل ساحات التظاهر، التي تكون خالية ليلاً من المتظاهرين ضد الطبقة السياسية وسط انتشار للقوى الأمنية.