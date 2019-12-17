وقعت الحكومة الفلسطينية مع جمهورية ألمانيا اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ مشاريع حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في تصريح اليوم، عقب توقيع الاتفاقيات في رام الله: "ما جرى توقيعه اليوم من اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو، يستهدف تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة، وللحكم المحلي، وللقطاع الخاص وضمانات القروض، ولقطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، ولاستكمال مشروع الصرف الصحي شرق نابلس".

وأضاف "أشتية": "نُقدم الشكر لجمهورية ألمانيا على هذا الدعم السخي والهام في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها، ولما تقدمه لنا أيضا في الاتحاد الأوروبي وفي الأونروا، ألمانيا شريكة معنا لنعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعزيز بناء المؤسسات الفلسطينية نحو الدولة والاستقلال".

بدوره، قال ممثل ألمانيا لدى فلسطين، كريستيان كلاجس: "نحن شركاء قويون معكم، ونحن على ثقة أننا سنطبق ما وقعنا عليه اليوم، على أرض الواقع، لتلبية مختلف الاحتياجات".