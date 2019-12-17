تجربة يابانية في التعليم، بدأت في مصر منذ سنة، تعمل على خلق جيل مُدرك يمكنه مواجهة الحياة العملية، وتنمية العمل الجماعي، وحرصا من صمر على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام، فقد جرى استضافة وفدا من الخبراء اليابانيين في مصر، حيث استقبلهم الرئيس السيسي بمقره بشرم الشيخ، حيث يجري منتدى شباب العالم، بعد قيامهم بجولة تفقدية لعددا من المدارس اليابانية، قبل قيامهم بالإشراف على تطبيق التجربة في سابقة وصفها الخبراء بالأولى في تاريخهم على أن يجرى إيفاد هذا العدد من الأكاديمين للعمل في دولة أخرى، بما يؤكد تفرد مصر.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فأن الرئيس أكد على أهمية المدارس اليابانية واستراتيجيتها في بناء الإنسان المصري مرتكزا على تكوين سليم يشمل جوانب الشخصية والأكاديمية، والقيم الأخلاقية، في الوقت الذي أكد فيه الخبراء اليابانيون أنهم جاءوا للمشاركة في تطوير نظام التعليم المصري بتطبق تجربتهم، يدفعهم في ذلك الإرث التاريخي العريق والحضاري الذي تتمع بها مصر وما لمسوه من تطلع وجدية للدولة المصرية.

وتمثل ملخص زيارة لقاء الوفد اليابني في لقاء أولياء أمور الطلبة وجولات في فصول المدرسة والمعامل والاقتراب من الأنشطة على أرض الواقع، حيث تكون الوفد من 9 أفراد في المدرسة المصرية اليابانية بالعاشر من رمضان "1".

الوفد الياباني يشيد بتطبيق التجرية في المدارس المصرية

وبحسب حديث أنيس لـ"الوطن" فإن الوفد أثنى على المستوى الذي وصلت إليه التجربة التي لا يزال عمرها عاما وبضعة شهور، ثم جلسوا مع أولياء الأمور يتلقون منهم الاستفسارات والتي تركزت معظمها على مقارنة للوضع بمصر بمثيلتها في اليابان، متابع أنهم تجولوا في المدرسة لفحص الإمكانيات وطرق التطبيق ومدى فعالية الأنشطة.

"تعليقات واستفسارات في جوهر التجربة" هكذا وصف أحمد مصطفى مدير العلاقات العامة بالمدرسة المصرية اليابانية بالعاشر من رمضان "2"، موضحا أنهم قاموا بالاطلاع على النظام العام، ثم تجولوا بالمدرسة والفصول والتقطوا صورا لجداول الدراسة بالمدرسة.

أحمد مصطفى: الخبراء اليابانيين هم مصدر التجربة والأكثر دراية

ويروي مصطفى أن الخبراء جاءوا إلى مصر بتوصية من الرئيس السيسي، فهم مصدر التجرية، موضحا أن بعض المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم يسافرون إلى اليابان لزيادة الخبرات ثم يعودوا هنا للتطبيق، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون أكثر ثراء للتجربة.

يذكر أن السفير الياباني نوكي مساكي، وممثل مكتب الجايكا بمصر يوشيفومي أومورا، قد قاما أمس الأول، بزيارة أخرى للمدرسة اليابانية المصرية بمدينة الطور في سيناء في زيارة تعتبر هي الأولى لها، مذيدين بتطبيق التجربة.