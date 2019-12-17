كانوا في الطريق لحضور جنازة.. مقتل 10 في انفجار قنبلة بأفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان مقتل 10 من أفراد عائلة واحدة، اليوم، في انفجار قنبلة لدى مرور سيارتهم وهم في طريقهم للمشاركة في جنازة بشرق أفغانستان.

قال المتحدث باسم حاكم ولاية خوست، طالب مانغال، لوكالة "فرانس برس"، إن "الضحايا هم خمسة رجال وامرأتان وثلاثة أطفال جميعهم من عائلة واحدة"، موضحا أنهم كانوا في طريقهم إلى "ولاية لوغار لحضور جنازة".

وأكّد الناطق باسم شرطة الولاية، عادل حيدر، الحصيلة وتفاصيل الحادث، بينما أضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، أن القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق.

ورفضت طالبان ردا على سؤال لـ"فرانس برس" الإدلاء بأي تعليق.

ووقع الانفجار بينما نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الثلاثاء، تقريرا يفيد أن 9 أطفال كانوا يقتلون أو يجرحون يوميا في أفغانستان في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

من جهة أخرى، انفجرت قنبلة الثلاثاء في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ بشمال البلاد، التي تعتبر أكثر أمانا.

وقال الناطق باسم شرطة الولاية، عادل شاه عادل، إن القنبلة وضعت على دراجة هوائية وأدت إلى جرح 18 شخصا بينهم 5 شرطيين كانوا ينظمون حركة السير.

من جهته، تحدث مدير المستشفى المركزي في مزار شريف، شفيق شاهق، عن سقوط 23 جريحا.

ولا تزال أفغانستان تعاني من العنف رغم المفاوضات المتقطعة التي تجرى بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي تهدف إلى سحب القوات الأميركية من البلاد مقابل ضمان المتمردين تحسّن الوضع الأمني.