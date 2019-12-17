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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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مشارك بمنتدى شباب العالم: بعض الدول تستخدم الإرهاب لتعظيم مصالحها

مشارك بمنتدى شباب العالم: بعض الدول تستخدم الإرهاب لتعظيم مصالحها

وزير النقل ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال إصلاح كوبري النيل

وزير النقل ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال إصلاح كوبري النيل

بعد 7 ساعات.. انتشال جثة طفلة من أسفل أنقاض عقار فاقوس

بعد 7 ساعات.. انتشال جثة طفلة من أسفل أنقاض عقار فاقوس

إجراء قرعة تسكين الناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب السبت المقبل

إجراء قرعة تسكين الناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب السبت المقبل

"المسماري" يكشف انتهاكات تركيا لسيادة ليبيا بدعمها لميليشيات الوفاق

"المسماري" يكشف انتهاكات تركيا لسيادة ليبيا بدعمها لميليشيات الوفاق

واشنطن لا تعترف بـ "الإبادة الأرمنية" إرضاء لتركيا

واشنطن لا تعترف بـ "الإبادة الأرمنية" إرضاء لتركيا

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جولة في 4 مدن بـ"كرسي ونضارة".. منتدى الشباب يروج للسياحة المصرية

جولة في 4 مدن بـ"كرسي ونضارة".. منتدى الشباب يروج للسياحة المصرية

بعد واقعتي الرحاب ومصر الجديدة.. إرشادات للنجاة حال تعطل الأسانسير

بعد واقعتي الرحاب ومصر الجديدة.. إرشادات للنجاة حال تعطل الأسانسير

مؤتمر صحفي وجلسة نقاشية.. تفاصيل 96 ساعة قضتها الروبوت صوفيا في مصر

مؤتمر صحفي وجلسة نقاشية.. تفاصيل 96 ساعة قضتها الروبوت صوفيا في مصر

اختفاء مَصْلَي "السحائي والإنفلونزا".. والأهالي: بنبحث عنهم بأي سعر

اختفاء مَصْلَي "السحائي والإنفلونزا".. والأهالي: بنبحث عنهم بأي سعر

تحديث المناهج والتدريب.. تحديات تواجه الإبداع في عصر الثورة الرقمية

تحديث المناهج والتدريب.. تحديات تواجه الإبداع في عصر الثورة الرقمية

مراكز التعليم السورية.. علا تواجه آثار الحرب بـ"حصة الرسم": النتائج مبهرة

مراكز التعليم السورية.. علا تواجه آثار الحرب بـ"حصة الرسم": النتائج مبهرة

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