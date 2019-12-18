أكدت الدكتورة أماني أبوزيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم شهدت موضوعات أكثر نضوجًا ومشاركة أكبر من الشباب وذلك خلال لقاء على هامش مشاركتها في المنتدى مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وأشارت أبوزيد إلى أن قارة إفريقيا تعتبر قارة واعدة مشددة على أهمية الطاقة للقارة وشبهتها بأهمية الدم لجسم الإنسان: "الطاقة مهمة لأفريقيا مثلما الدم مهم لجسم الإنسان".

ولفتت أبوزيد إلى وجود 900 مليون مواطن أفريقي ليس لديهم مصدر آمن للوقود في المنازل مشيرة إلى أن ذلك يسبب نسبة كبيرة من الوفيات بسبب الاختناقات.

واعتبرت أبوزيد أن التحول الرقمي هو الفرصة الواعدة أمام القارة مشيرة إلى أن أكتر من 600 حاضنة أعمال في مجال التحول الرقمي موجودة في أفريقيا مضيفة: "لأول مرة شبابنا يلاقوا حلول أفريقية لمشاكل القارة في مجال التحول الرقمي".

وضربت أبوزيد المثل بعدد من التطبيقات الرقمية التي ابتكرها شباب أفارقة لحل مشاكل تواجه مواطني القارة لافتة إلى أن البنك الدولي رصد لأفريقيا 27 مليار دولار وأن التحول الرقمي في أفريقيا يحتاج 100 مليار دولار، متوقعة أن ينتشر الإنترنت فائق السرعة في دول أفريقيا قبل عام 2030.