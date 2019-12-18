عقد حزب الوفد، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة، بمشاركة عدد من قيادات الحزب من بينهم حسين السيد رئيس لجنة ذوي الاعاقة بالحزب، وياسر الهضيبي المتحدث باسم الحزب، وأمل رمزي رئيس لجنة السياحة بالحزب، ومحمود سيف النصر وعباس حزين والمهندس حمدي قوطة أعضاء الهيئة العليا بالحزب.

وقالت أمل رمزي رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن حزب الوفد يولي اهتمامًا ورعايه كبيرة لحقوق ومطالب ذوي القدرات الخاصة، مؤكّدة أنَّ الحزب لم يبخل أو يتأخر يوما عن تقديم كل أنواع الدعم سواء الإنساني أو الاجتماعي أو التشريعي لهم وذلك من خلال القنوات الشرعية للوفد وبالتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة .

وأضافت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، خلال كلمتها بالاحتفال، أنَّ الوفد حريص علي دمج ذوى القدرات الخاصة في العمل العام والحياة السياسية، مطالبة جميع القوى السياسية بضرورة العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة وإفساح المجال لهم لتولي المناصب القيادية.

وطالبت الحكومة بضرورة تفعيل قانون ذوي القدرات الخاصة ومنحهم حقوقهم التي نص عليها القانون في شتى المجالات.