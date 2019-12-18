أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يرتكب "أي خطأ" في تغريدات قبل ساعات من عقد مجلس النواب جلسة تصويت قد يصبح بعدها ثالث رئيس أمريكي يعزل في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال الرئيس على "تويتر": "هل يمكنكم تصديق أنه سيتم عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، الديمقراطيون الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع".

ويعقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم، جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، في خطوة باتجاه أن يصبح ثالث رئيس يعزل في الولايات المتحدة.

وستستمر الجلسة 6 ساعات بينما يتوقع أن يجري التصويت في وقت متأخر بعد الظهر أو خلال الليل، وبينما تجرى الجلسة، سيتجّه ترامب إلى باتل كريك، وهي مدينة في ولاية ميشيجان غير المحسوبة على أي الحزبين من أجل تجمع انتخابي مساء الأربعاء.