شهد مؤتمر استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية، المنعقد بنادي المهندسين بالزمالك، اليوم، حلقة نقاشية عن أمن المنشآت، ألقى خلالها العميد ياسر لطفي، الخبير الأمني، محاضرة عن الشروط التي يجب توافرها في الشخص المسؤول عن أمن المنشأة، والشروط السلبية لاختيار العاملين في المنشآت المهمة.

وأكد "لطفي"، على أهمية التفتيشات الدورية والمفاجئة، التي تمكن القائمين على المنشأة من صحة اختيارهم للأشخاص القائمين على الأمن، والتنبيه الدائم والمستمر على سرية المعلومات داخل كل قسم وإدارة.

وتناولت الجلسة، كيفية الحفاظ على أمن معلومات المنشأة من الاختراق والتجسس، وأكد عدد من الحضور، على عناصر الأمن الإداري، وأهمها عنصر السيطرة على إجراءات الدخول والخروج، خاصة أثناء تغيير دوريات العمل، وكيفية تأمين أسوار وبوابات المنشأة، والإدوات التأمينية المختلفة، وضرورة تقسيم المنشأة إلى قطاعات أمنية، وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل قطاع.