تقدم رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول خطة الحكومة تجاه إمكانية تدريس مادة سلوك القيادة بالمدارس.

وقال "البلتاجي" في طلب المناقشة، تربينا منذ الصغر على أن كلمة "القيادة فن وذوق وأخلاق"، ولكن أصبحت القيادة الآن فى مصر عبارة عن "سيرك"، وافتقدت أبسط قواعد الذوق والأخلاق والسلوك القويم، فمن يمتلك سيارة، ويعتمد عليها بصورة أساسية أثناء تنقلاته اليومية، سيكتشف إذا فكر قليلا أن الوقت الذي يكون فيه داخل سيارته، هو الوقت الأكبر الذي يشغل حياته، مقارنة بوجوده في أماكن أخرى.

لذا يبدأ قائد السيارة، في اصطحاب بعض الأشياء معه، مثل المأكولات والمشروبات، لاستخدامها في السيارة أثناء القيادة آملا في الاستفادة بوقته اثناء القيادة، ومن هنا تظهر العادات السلبية الخطرة التي تؤثر على حياة قائد السيارة، صاحب هذه السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول.

وجاء هذا السلوك الخاطئ، على قمة العادات التي تسبب حوادث كارثية، الكثير يستخدم الهاتف المحمول لإجراء مكالمات والرد عليها، ويتشتت تركيزه بدرجات متفاوتة عما يحدث في الطريق، بل إن الأمر الأخطر، هو استخدام الهاتف لكتابة رسائل نصية، أو إجراء محادثات كتابية على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو أمر في غاية الخطورة.

وتابع "البلتاجي"، استخدام الأجهزة الترفيهية، أصبح إحدى الوسائل التي توفرها الشركات في السيارات، فضلا عن وجود أجهزة ترفيهية خاصة بالاستماع للموسيقى، والبعض يصب كل تركيزه في الكثير من الأحيان، للبحث عن محطة ما أو تشغيل أغنية معينة، دون الاهتمام بالطريق، خاصة وأن هذا الأمر يستلزم رفع بصر السائق عن الطريق، بل يصل البعض إلى استخدام الكمبيوتر المحمول أثناء القيادة.

وأكد أن نتيجة كل تلك السلوكيات الخاطئة المصاحبة للقيادة، باتت حوادث الطرق تمثل كارثة حقيقية تهدد حياة الجميع، إذ تمثل حوادث الطرق، السبب الأول للوفاة فى الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما، فى حين تحتل المركز الثانى فى أسباب وفاة الأطفال من سن 5 إلى 14 عاما.

وشدد "البلتاجي"، على أن المجتمع بكل أطيافه، خاصة الجهات الرسمية فى الدولة، يتحمل مسؤولية حماية هذا النشء، من خلال توفير بيئة آمنة للقيادة، وذلك في إطار منظومة متكاملة من القوانين والبنية التحتية، القائمة على المعايير الدولية فى بناء الطرق.

ويأتى ذلك، في ظل تصنيف مصر ضمن الدول صاحبة أعلى معدلات حوادث طرق فى العالم، طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، خاصة مع وصول عدد الوفيات لقرابة 12000 حالة سنويا، وخمسة أضعاف هذا العدد من إصابات وإعاقات نتيجة حوادث الطرق.