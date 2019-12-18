ألقت أجهزة الأمن في الأسكندرية، القبض على مالك سوبر ماركت، بعد إصابة أسرة مكونة من 5 أفراد بالتسمم، إثر تناول رنجة بعد شرائها من السوبر ماركت الخاص به.

كان قسم شرطة ثان المنتزة (بمديرية أمن الإسكندرية)، تلقى من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول أسرة مكونة من (خمسة أشخاص- مقيمين بدائرة القسم) بإدعاء تسمم غذائى.

جرى حجزهم للعلاج، وحالتهم مستقرة، وبالانتقال وسؤال أحد أفراد الأسرة، قرر بحدوث إصابتهم المنوه عنها، إثر تناولهم وجبة أسماك مملحة "رنجة".

وبالفحص تبين شرائها من أحد المحال "سوبر ماركت" بدائرة القسم، جرى استهدافه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية "قسم مراقبة الأغذية "ومديرية الطب البيطري"، وضبط مالكه (مقيم بدائرة القسم).

وكذا ضبـط (2 كيلو جرام أسماك مملحة "رنجة"– 2 كيلو جرام "بسطرمة")، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.