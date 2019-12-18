نظم المزارعون وعمال البناء في هولندا، اليوم، مظاهرات ومسيرات بأنحاء البلاد للإعراب عن اعتراضهم على سياسات الحكومة لمجابهة التلوث، والتي يقولون إنها تضر بشدة بأنشطتهم وأعمالهم، وذكرت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أن المزارعين قادوا جراراتهم بالطرق وقطعوا طريق سريع مؤدي إلى ألمانيا وطرق بوسط لاهاي وأمام مصنع يعمل بالفحم ومصنع صلب، للتأكيد على أن الصناعة أيضا عامل مساعد على التلوث.

الشرطة تغرم 24 مزارعا بسبب قيادة الجرارات على الطرق السريعة

وتأتي مظاهرات اليوم بعد يوم من إقرار البرلمان بهولندا تشريعا عاجلا لتقليص انبعاثات أكسيد النيتروجين، ومن بين إجراءاته إجبار المزارعين على تغيير الأغذية المقدمة إلى الماشية، فيما أعلنت الحكومة أنها ستجري محادثات مع القطاع الزراعي بشأن حزم استثمار تساعد المزارعين، وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية، إلى أنه رغم سلمية المظاهرات، إلا أن الشرطة غرمت 24 مزارعا بسبب عدة مخالفات، منها قيادة الجرارات على الطرق السريعة، كما أغلقت الشرطة طريقا سريعا نحو العاصمة "أمستردام".

جدير بالذكر، أن الاضطرابات بدأت في هولندا سابقا هذا العام عندما تم إيقاف العديد من مشاريع البناء في أعقاب حكم قضائي هولندي بأن سياسة الحكومة في منح تصاريح البناء تنتهك قوانين التلوث الأوروبية، وتسعى الحكومة منذ ذلك الحين إلى بذل المزيد من الجهد لكبح جماح انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.