قررت محكمة السيدة زينب الابتدائية، تأجيل الدعوى المقامة من مدير شركة دلتا لأنظمة وأجهزة الأطفاء ضد الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى دور الانعقاد في شهر يناير المقبل، للإطلاع على المستندات.

وأرسلت الشركة إنذارًا علي يد محضر إلى قصور الثقافة، للمطالبة بتسلم الأعمال التي انتهت الشركة من تنفيذها، حتى يتمكن من الحصول على باقي مستحقاتها المالية، التي تقترب من 12 مليون جنيه، والمعطلة من الهيئة لأسباب غير مفهومة.

وقال مدير الشركة في دعواه، إنه لجأ إلى القضاء، بسبب التعمد الواضح من الهيئة، في وقف كل الأعمال المسندة إلى الشركة، في 12 مشروعًا دون سند من القانون، أو حتى مبرر فني مقبول، ما يتسبب في أضرار مادية ومعنوية ضخمة على الشركة.

وأضاف مدير الشركة، من المؤسف أن هناك عددًا من قصور الثقافة، لم تحصل على الإجازة الأمنية من إدارات الحماية المدنية، بسبب قرار الهيئة برفض تسلم المشروعات، على الرغم من أن الشركة انتهت من تنفيذ أعمال تطوير المسارح وقصور الثقافة، مع الالتزام بكل البنود المتفق عليها في العقود المبرمة بين الجانبين.

وتابع مدير الشركة، صدر إلينا أمر شغل في 2015، لتطوير مسرح النيل العائم، بقيمة 3 ملايين و240 ألف جنيها، وبعد انتهاء الأعمال، لم تتمكن الهيئة من سداد رسوم تراخيص المسرح لعدة جهات في الدولة، مختصة بمنح التراخيص للمسارح المنية على ضفاف النيل، من بينها المسطحات المائية، وامتنعت الهيئة عن استلام الأعمال بشكل رسمي، وفي أول يناير 2018، باشرت الهيئة الأعمال الفنية داخل المسرح دون أن تتسلمه إداريًا، ولم تستجب لمناشدات الشركة بضرورة تسليم الأعمال بشكل قانوني، للحفاظ على حقوق الشركة المادية.

وأشار مدير الشركة في دعواه، إلى أن ما حدث في المسرح العائم، تكرر في قصر ثقافة الفيوم، والمسرح الروماني، وقصر ثقافة السويس، وقصر التذوق بسيدي جابر، وقصر ثقافة بني سويف، وأن الهيئة لديها 12 مليون جنيه مديونية للشركة، بسبب تعطيل تسليم الأعمال المنفذة من شركة دلتا، بجانب الإخلال ببنود التعاقد وإلحاق أضرار مادية ومعنوية على تلك الشركة.