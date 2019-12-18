أقدم شاب في العقد الرابع من عمره على الانتحار بإضرام النيران في نفسه ومنزله السكني بقرية صفط تراب بمركز المحلة بمحافظة الغربية لولا تدخل الأهالي من جيرانه وقوات الحماية المدنية على إنقاذه، ونُقل بسيارة إسعاف إلى طوارىء مستشفى المحلة العام.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي، تفيد بإشعال "ع. م. ع"، 35 عاما، النيران في نفسه عن طريق سكب البنزين بسبب خلافات عائلية، وإصابته بحروق من الدرجة الثالثة، وجرى إنقاذه.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العميد مجدي عوض، مساعد مدير فرقة المحلة الكبرى، والرائد عمر أبوبكر، رئيس مباحث مركز المحلة، إلى مكان الحادث، كما نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.