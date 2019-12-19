ناقشت الفقرة الحوارية ببرنامج "الحياة اليوم"، اليوم، ملف العمالة المصرية المؤقتة، وجرى استضافة مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعمال بمشروعات قومية كبرى.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن العمالة غير المنتظمة كانت تعاني من 3 مشاكل رئيسية، وهي توفير الوظيفة، التأمين الصحي، والتأمين الاجتماعي، "كان الأهم للدولة إيجاد مشروعات كبرى تستوعب أعدادهم".

وأضاف البدوي أن المشروعات الكبرى التي تعمل عليها الدولة نجحت في توفير فرص عمل لأكثر من 40 مهنة في المشروع الواحد.

"كل مهنة فيها عدد كبير من الشركات والعمالة"، موضحا أن التأمين الصحي الشامل والذي سيطول كافة المواطنين حتى العمالة الموسمية منها ساعد على توفير ضمان صحي لتلك العمالة الهامة: "كل من يحمل الجنسية المصرية سيغطي بالتأمين الصحي".

وأوضح أن العمالة الموسمية لا يوجد حصر لها بشكل دقيق، "العمالة المصرية وصلت لـ30 مليونا، منها المنظم بالقطاع الخاص والعام والباقي بيشتغل في الشارع.. وهي دي قضيتنا الشاغلة ويجب توفير حياة كريمة لهم".

وقال محمد حسن، أحد العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة كانت حلما يتحول حاليا إلى حقيقة على أرض الواقع، "أول ما روحت كأني كنت مسافر ليبيا، وبعد سنتين ونص المباني اللي طلعت من نشأتنا وبإيدنا فرحتنا".

وأضاف "حسن"، خلال استضافته بالبرنامج، أن عمال العاصمة الإدارية تسابق الزمن من أجل إخراجها في أبهي صورها، "مجلس النواب الجديد يضم أكثر من 7 آلاف عامل حاليا، وبتضم أكبر عدد من العمالة".