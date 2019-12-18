قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر خسرت نحو 75 مليار دولار من السياحة فقط خلال 5 سنوات.

وأضاف أبو الغيط، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "ON E"، أن مصر فقدت خلال 5 أعوام من الفوضى التي نفذت خلالها جماعة الإخوان الإرهابية عملياتها للتأثير على السياحة، نحو 75 مليار دولار، بما يعادل 15 مليار دولار كل عام.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال جلسات منتدى شباب العالم، أن مصر من الممكن أن تفقد 15 مليار دولار سنويا إذا نفذ حدث إرهابي واحد، لما سيتبع ذلك من فوضى.

وتابع: "الإقليم دُمر، وفقدان نصف مليون مواطن لأرواحهم في سوريا على سبيل المثال أمر مؤسف ومحزن، وأهدرنا أموال كثيرة بعد وصول الإخوان لحكم مصر، والحمد لله إن مصر فيها قوات مسلحة وجيش قوي".