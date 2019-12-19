قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما تفعله الجامعة في الشأن السوري هو متابعه ما يحدث من نشاطات محيطة بسوريا دون القدرة على الإسهام المباشر بعد تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، موضحًا أن هناك دول عربية ترى أن هذا التجميد يجب أن يستمر، ومن هنا نجد أنفسنا في وضع صعب جدًا في هذه الحالة تحديدا.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن البعض تحدث عن لقائه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش أحدى جلسات الأمم المتحدة وكأن ذلك شيء سيء ومُسرب، قائلا: "لا طبعا، وزير الخارجية السوري وليد المعلم صديقي منذ أن كنت وزيرا للخارجية في مصر، ومنذ أن كنت سفيرا للأمم المتحدة".

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه التقى بالوفد السوري في الأمم المتحدة وقام بتحيتهم بحرارة واجبة، "هذه ليست المرة الأولى، في كل عام التقى بأخواتنا من الوفد السوري سواء السفير أو نائب وزير الخارجية أو وزير الخارجية وأتحدث معهم بدون أي مشكلة، هي ليست المرة الأولى، بس مينفعش أوقف تجميد عضويته سوريا في الجامعة العربية لأني أنا انعكاس للإرادة العربية".

أبو الغيط: نظام الحكم في سوريا انتصر في الحرب الأهلية

وتابع: "ما زال جانب من الأعضاء الجامعة ليسوا في توافق على شغل المقعد السوري، الجامعة العربية يمكن أن تستخدم التصويت على القرارات وهي شيء مسموح به، ولكن جرى العرف أنه بقدر الإمكان نتفادى التصويت ونعمل من خلال التوافق والوفاق، التوافق غير وراد بعد حول عودة سوريا لشغل المقعد رغم أنه من وجهة نظري أن الحكم في سوريا انتصر في الحرب الأهلية وعليه أن يتصرف بشكل يشجع الأطراف العربية على دعوته للعودة".

وواصل: "يجب أن يتصرف بخلق التوافق السوري السوري، اللجنة الدستورية التي تستعد حاليا وتعمل على الاتفاق على دستور جديد أو تعديل الدستور السوري، هذه اللجنة الدستورية يجب أن تنجح في مساعيها ونشاطتها، ما نراقبه حاليا من أعمال خاصة باللجنة الدستورية لا تتم بالشكل الصحي الإيجابي الذي يجب أن يتحقق".