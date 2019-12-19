أصيب طالب بجرح في فروة الرأس عقب اعتداء عامل عليه بالضرب لتدخل المصاب لمنع معاكسة فتاة بجوار سكن طالبات مدينة سوهاج، دائرة مركز أخميم، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "رائد م. س" 18 عاما طالب ويقيم بناحية دائرة مركز طما مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس.

وانتقل لمكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤاله اتهم "أحمد. ش. م" 19 عاما عامل ويقيم دائرة مركز أخميم، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب اعتراضه على معاكسة المتهم لأحدى الفتيات المارة بالشارع.

وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.