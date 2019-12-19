يكثف فريق مباحث مديرية أمن أسيوط جهوده لكشف واقعة اتهام صاحب شركة مقاولات مسلحين باختطاف نجله من أمام مقر شركته واشترطوا دفع فدية 10ملايين جنيه لتحريره بقرية كوم أبوشيل دائرة المركز.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغل من "ع ص" صاحب شركة مقاولات ومقيم بندر أبنوب، يتهم فيه مسلحين مجهولين بخطف ابنه "كرم" 20 سنة باختطافه من أمام مقر شركته بقرية كوم أبوشيل دائرة المركز.

وأضاف المبلغ أنه عقب الواقعة مباشرة تلقى اتصالًا هاتفيا من مجهول يطلب دفع فدية 10ملايين جنيه لإعادته.

وفور ورود البلاغ أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث من المديرية تحت إشرافه وبالتنسيق مع فرع الأمن العام وبرئاسة مدير لمباحث الجنائية

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سيارة يستقلها مجهولون مسلحون توقفت أمام مقر الشركة بقرية "كوم أبوشيل" واقتادوا المجنى عليه ووضعوه في السيارة عنوة وتحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.