استقبلت منطقة آثار سقارة، لاعب الكرة البرازيلي الشهير داني ألفيس لاعب نادي ساوباولو البرازيلي، وزوجته عارضة الأزياء جوانا سانزحيث، اصطحبهما خلالها صبري فرج مدير عام آثار سقارة، ومحمد يوسف مدير آثار سقارة في جولة بالمنطقة، زارا خلالها الهرم المدرج ومقبرة نمتي مس ومقبرة واح تي، التي اكتشفتها بعثة أثرية مصرية في ديسمبر 2018.

وأعرب داني وزوجته عن سعادتهما بزيارة منطقة سقارة والهرم المدرج "أول بناء حجري في العالم"، وانبهرا بجمال وروعة التماثيل التي تزين مقبرة واحتي وألوان ومناظر المقبرة المتميزة.

وكما أجرى اللاعب البرازيلي وزوجته، زيارة إلى منطقة آثار دهشور، استقبلهما خلالها جاد الرب مدير عام آثار دهشور، ياسمين علاء الدين مدير آثار دهشور، شهدا خلالها الهرم الجنوبي للملك سنفرو من الداخل، وانبهرا ببناء الهرم وبتصميمه الداخلي، وزارا هرم سنفرو الشمالي من الخارج، والتقطا الصور التذكارية بالمنطقة، وأبدوا إعجابهم بمنطقة آثار دهشور وأهراماتها التي تقف شاهدا على حضارة مصر العريقة.

وكان اللاعب وزوجته أجريا زيارة إلى المتحف المصري في ميدان التحرير، ومنطقة الأهرامات في الجيزة، أبديا خلالها انبهارهما بالآثار وبالحضارة المصرية القديمة.