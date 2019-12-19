"قتلتها.. وارتحت من زنها.. ماكنتش عايزة تخلف ليا الولد".. بهذه الكلمات اعترف الشاب العشريني "محمود" بجريمة قتل زوجته "إيمان" خنقا أمس الأول في قرية برديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج أمام جهات التحقيق.

وروى "محمود"، البالغ من العمر 20 سنة، ويعمل سائقا، الكواليس التي سبقت قتله لزوجته، صاحبة الـ18 عاما: "أنا متزوج من إيمان من حوالي سنة، وبعد فترة من الجواز بدأت تطلب مني أنها تكمل تعليمها تاني".

وتابع: "إيمان كانت رافضة تخلف ليا الولد، بحجة أن هي عايزة تكمل تعليمها، اتخانقت معاها وأمسكت برقبتها لحد ما روحها طلعت.. شيلتها ودخلتها أوضة النوم وفضلت جنب الجثة حوالي 8 ساعات ولما النهار طلع.. اتصلت بعمها وقلت له بنت أخوك تعيش أنت.. ماتت، ولما أسرتها حضرت شكت في وفاتها، وبعدها اتقبض عليا".

عقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت النيابة قرارا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، واستعجلت تقرير الطب الشرعي، الخاص بالمجني عليها، تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد وائل مراد، مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "إيمان. م"، 18 عامًا، ربة منزل، وتقيم بناحية برديس دائرة المركز، جثة هامدة.

على الفور انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسي مدير مباحث سوهاج، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والفحص آثار خنق حول الرقبة، وبمناقشة أسرة الضحية اتهم كلًا من عمها "عاشور. ج"، 50 عامًا، عامل، ووالدتها "إلهام. ا"، 40 عامًا، ربة منزل، زوجها "محمود. ي"، 20 عامًا، سائق، بالتسبب فـي وفاتها لوجود خلافات زوجية بينهما بسبب عدم الإنجاب ورفضه استكمال تعليمها.

وبإجراء التحريات حول ما جاء على لسان الأسرة، أكدت صحة الواقعة، وجرى استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهم، واعترف في محضر الشرطة بتفاصيل جريمته، وجرى إحالته للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.