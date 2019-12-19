الريال السعودي يتراجع قرشا.. وشعبة الصرافة: الدولار السبب

سجّل سعر بيع الريال السعودي تراجعًا بقيمة قرش مقابل الجنيه، اليوم، أي بنسبة 10% متأثرا بتراجع الدولار في البنك الأهلي المصري ليباع بـ4.28 جنهي مقابل 4.29 جنيه أمس.

وقال علي الحريري نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، إنَّ سوق الصرف يتمتع بالهدوء، لأن الإقبال وشراء الريال السعودي يوجد به حالة من الهدوء منذ فترة، مضيفًا أنَّ السبب في عدم ارتفاع الريال السعودي هو تراجع الدولار ووفرة المعروض والإقبال الضعيف.

وأوضح "الحريري"، لـ"الوطن"، أنَّ شركات الصرافة تتجة لبيع ما لديها من فائض من الريال السعودي إلى البنوك المصرية، لافتًا إلى أنَّ السعر الرسمي للريال السعودي في البنك الأهلي المصري بلغ 4.28 جنيه مقابل 4.25 جنيه للشراء.