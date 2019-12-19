محلل لبناني: الشارع لم يحدد موقفه بعد من ترشيح دياب لرئاسة الحكومة

قال يوسف دياب المحلل السياسي، إن رد فعل الشارع اللبناني غير معروف حتى الآن حول ترشيح حسان دياب الوزير السابق في حكومة نجيب الميقاتي، رئيسا للحكومة، بخلاف ما حدث سابقا عندما طرح اسمي الوزير السابق محمد الصفدي، أو رجل الأعمال سمير الخطيب، حيث رفض الشارع هذه الترشيحات بشكل عفوي وسريع.

وتوقع دياب خلال مدخلة هاتفية مع قناة "أكسترا نيوز"، أن يوافق الشعب اللبناني على تشكيل حسان دياب للحكومة، فهور اسم أكاديمي كبير، والجميع سينتظر شكل الحكومة التي سيؤلفها.

وتابع: "من المنتظر أن يتكلف حسان دياب رسميا برئاسة الحكومة الجديدة، رغم أن هذه الشخصية لا تمتلك الغطاء السني في لبنان، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة قد تفتقد الطائفية في لبنان منذ اتفاق الطائف حتى الآن".