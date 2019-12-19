قلد عبدالقادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت المنتهية ولايته، عبدالمجيد تبون الرئيس الجديد، وسام الاستحقاق الوطني من درجة "صدر"، وذلك بعد قيام الأخير بأداء اليمين الدستورية اليوم الخميس، أمام جلسة لأعضاء البرلمان والحكومة وقيادات الجيش، والشخصيات السياسية والدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر.

الجدير للذكر أن هذا الوسام الجزائري يمنح لمن قدموا خدمات جليلة للوطن، سواء من المدنيين أو العسكريين، ولمن ساهموا في رفع مكانة البلاد وتعزيزها.

وكان الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون بدأ اليوم، رسميا مهام منصبه، حيث توجه تبون عقب أدائه اليمين الدستورية إلى مقر الرئاسة الجزائر العاصمة، واستعرض تشكيلا من الحرس الجمهوري أدى له التحية الشرفية، وحيا العلم الجزائري، حيث كان في استقباله بن صالح ليتوجه بعدها إلى مكتبه بمقر الرئاسة.

وكان تبون أدى صباح اليوم اليمين الدستورية لتولي مهام الرئاسة لمدة 5 سنوات عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي بنسبة 58.13%.