وصلت قبل قليل، أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة "إنتر إير" القادمة من برمنجهام بلندن، وعلى متنها 110 ركاب إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

استقبلت الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار، بتقديم الورود والهدايا إلى الركاب، والتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك مواكبة مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

من جانبه أكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، على أن جميع المطارات المصرية، تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والأمان الدولية وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين، بالتزامن مع التطورات التى شهدتها المطارات المصرية مؤخرا، بالإضافة إلى المشروعات التوسعية فضلاً عن تعزيز المنظومة الأمنية، قد ساهم فى تعزيز المكانة الريادية التى تحظى بها مصر فى مجال صناعة النقل الجوي إقليمياً ودولياً.

وأكد "المصري"، أن وزارة الطيران المدني تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل زيادة وتنمية حجم الحركة السياحية الوافدة من وإلى مصر، خاصة أن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي.

جاء ذلك فى ضوء حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق العلاقات مع مختلف دول العالم، خاصة التى ترتبط بعلاقات استيراتيجية مع جمهورية مصر العربية، حيث شهدت العلاقات الثنائية مؤخراً بين مصر وبريطانيا تطوراً إيجابياً خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تصل رحلة أسبوعياً لشركة "إنتر إير" من لندن، إلى شرم الشيخ، وذلك لتشغيل الموسم الشتوى الحالى، كما تقرر تشغيل عدد (١٠) رحلات أسبوعية لشركة "توى فلاى" فى بداية الموسم الصيفى القادم، فيما تضع عدد من الشركات الإنجليزية الأخرى جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة.