قدّم رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي استقالته الخميس، للرئيس الجديد عبد المجيد تبون الذي وافق عليها وعين وزير الخارجية صبري بوقدوم خلفا له بالنيابة مع تكليف الوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال، كما أعلنت رئاسة الجمهورية.

وقال بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "استقبل رئيس الجمهورية، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، نور الدين بدوي، الوزير الأول، حيث قدم له استقالته التي حظيت بالموافقة".

وفي بيان آخر ذكرت الرئاسة أن تبون "عين صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية، وزيرا أولا بالنيابة. كما كلف أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال"، ما عدا وزير الداخلية صلاح الدين دحمون الذي انهيت مهامه وعين مكانه وزير السكن كمال بلجود.

وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عيّن في آخر أيام حكمه، وزير الداخلية نور الدين بدوي (60 عاما) خلفا لأحمد أويحيى المحكوم عليه 15 سنة سجنا، لكنه لقي رفضا شعبيا من الحراك الذي طالب برحيله كأحد الباءات الثلاث إلى جانب بن صالح عبد القادر، رئيس الدولة المؤقت الذي انتهت ولايته الخميس، وبلعيز طيب، رئيس المجلس الدستوريا سابقا.

وحاول بدوي إسكات الاحتجاجات بوعود بتشكيل حكومة "من الشباب" ثم أعلن حكومة أغلب أعضائها من الموظفين الرفيعي المستوى في الوزرات التي عينوا فيها مع بضع وجوه جديدة من شباب كما في وزارات الثقافة والرياضة والعلاقات مع البرلمان.

تولى تبون (74 عاما) مهامه رئيسا للجمهورية الخميس فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي في قصر الأمم بالعاصمة، مجدّدا دعوته للحوار مع الحراك الشعبي، وملتزما بإجراء إصلاحات دستورية تقلص من صلاحيات الرئيس.

وفاز تبون بنسبة 58,13 بالمئة من الدورة الأولى للانتخابات في 12 ديسمبر، ليخلف بوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، بعد 20 عاما في الحكم.