ملف خاص في "الوطن" غدا: هنا دمياط.. بلد الصنايعية والأسطوات

عدد الوطن غدا الجمعة

تقرأ في عدد "الوطن" غدًا الجمعة ملف خاص تحت عنوان: هنا دمياط.. بلد الصنايعية والأسطوات

كما تقرأ حوار خاص مع مساعد وزير الإسكان، يقول فيه: طرح أراضٍ متميزة جديدة في مشروع "بيت الوطن" للعاملين بالخارج

وفي الرياضة تقرأ: سباق الخروج من "خامس الدوري"