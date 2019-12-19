قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة، إن القوافل الطبية، تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، حيث يجري الدفع بتلك القوافل في الأماكن المحرومة والنائية عن المدن.

وأضافت "الصادق"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القوافل الطبية، تعد مستشفى متنقله تحوى كافة التخصصات: "بنوصل للجمهور على جميع مستوى المحافظات"، موضحة أن في النصف الأول من الشهر الجاري، جرى الكشف على 80 ألف و979 مواطن، مع الدفع بـ67 قافله طبية.

وأكدت أن أكثر المحافظات احتياجا لمثل تلك القوافل، هي محافظة جنوب سيناء، ومرسى مطروح وأسوان: "القوافل الطبية بتغطي التأمين الطبي لكل المؤتمرات وبنقدم خدمة متميزه"، مشيرة إلى أن هناك خطة شهرية، جرى وضعها، للدفع بالقوافل في كل محافظات وربوع مصر.

وتابعت: "عندنا فيه تحويل للمستشفيات، علشان قرارات نفقة الدولة، أو العمليات الجراحية، ونتابعهم علشان نشوف الخدمة المقدمة ليهم جرى تقديمها على أعلى مستوى من عدمه".