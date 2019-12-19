أزهري عن مغالاة مقرئي القرآن في أجورهم: "بيزنس الموت" مخالف للشرع

انتقد الدكتور رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، مغالاة بعض مقرئي القرآن في أجورهم، وأطلق عليه "بيزنس الموت"، وذلك خلال حواره في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة "DMC"، حيث ذكر أن مغالاة القراء في أجورهم من أجل القراءة في العزاء "مخالف للشرع".

وقال "عبد الرازق"، إنه يجب على الجميع وخاصة القراء معرفة قيمة القرآن الكريم بيننا، حيث إن البعض ظلم القرآن في التعامل معه، فكلما سمعت قرآن ظننت أن هناك ميت قد مات وكأن القرآن نزل من أجل الأموات فقط، وهذا لن يقود الأمم للتطور والإبداع في كل مجالات المجتمع.

وأشار العالم الأزهري، إلى أنه يجب على القراء الكرام يعرفون أخلاق القرآن الكريم، ويجب العلم بأن من حق القارئ أن يكون له مبلغ من المال بديل عن علمه وعن شهرته وعن تعبه ووقته، متسائلًا: "لكن أين حق القرآن الكريم على القراء، ده القرآن الكريم ده عظيم ومجيد وعزيز ورحمة كما وصفه الله، فأين رحمة القراء وأين أخلاقهم من أخلاق القرآن الكريم؟".