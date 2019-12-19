قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن استقبال مطار شرم الشيخ لأول رحلة بريطانية بعد توقف دام لمدة 4 أعوام قد لاقى فرحة عارمة من قبل كافة العاملين بالقطاع السياحي: "الأعداد أصبحت تقترب من عام 2010.. والعالم متعطش للعودة إلى مصر".

وأضاف "النحلة" خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن عودة السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ يؤكد كون مصر بلد الأمن والأمان وهو ما عكف عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه: "وعد بعوده الأمن والأمان وأوفي بوعده"، موضحا أن عودة السياحة البريطانية تتوج نشاط كافة العاملين بقطاع السياحة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيٍسي: "لم تخل مصر من أي جنسية من العالم.. وكل الأسواق تم فتحها".

وأكد أن المملكة البريطانية هي قائده للسياحة الأوروبية بشكل كبير، وعودتها ستليها عودة عدد من الأسواق الأوروبية الأخرى إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن السياحة الألمانية لم تنقطع عن مصر؛ ولكن انقطعت السياحة الإيطالية والبريطانية والإسبانية: "عودة الطيران البريطاني مرة تانية إلى شرم الشيخ هيفتح تاني كل طائرات الشارتر والطيران المنتظم لشرم الشيخ".