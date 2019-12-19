أجرى فريق من جراحي قسم النساء والتوليد بمستشفى كفرالشيخ الجامعي، برئاسة الدكتور محمد خليل، رئيس قسم النساء والتوليد ومدير المستشفى، جراحة نادرة وعالية المهارة، حيث جرى استئصال "ورم ليفي" نادر بالمهبل، لـ"ح. ع"، البالغة من العمر 47 عاماً، عقب رفض عدداً من الأطباء والمستشفيات إجراء الجراحة، حيث تبين أنها كانت تعاني من مشكلات بالجهاز البولي وتضخم بالرحم، وخلال إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود "أورام ليفية بالرحم والمهبل" لفترة طويلة.

وأجرى الفريق الطبي برئيس قسم النساء و التوليد ومدير مستشفى كفرالشيخ الجامعي بإجراء هذه العملية النادرة، بمساعدة الدكتور أحمد فتحي، المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد، والدكتور مصطفى اللقاني، المعيد بقسم النساء التوليد، وبحضور عدد من الطلاب المتدربين من الفرقة السادسة بكلية الطب جامعة كفرالشيخ، كما أجرت الدكتورة حنان جمال خفاجة، تخدير الحالة، وتركيب دعامة لكل حالب قبل البدء بالعملية، بواسطة الدكتور صلاح المكاوي، المعيد بقسم المسالك البولية.

وقال رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى كفرالشيخ الجامعي لـ"الوطن"، إنه جرى استئصال الورم الليفي المهبلي النادر حدوثه، والذي بلغ محيطه 31 سم، ووزنه 1680جرام، وهو يساوي محيط رأس طفل عند الولادة تقريبا، إضافة إلى استئصال الرحم وورمين ليفين بالرباطين العريضين الأيمن والأيسر بعد ربط الشريان الحرقفي الداخلي الأيمن والأيسر المغذيان لأعضاء الحوض.

وأضاف خليل، أن العملية جرت بأمان وسلام، وقدمت المريضة وأسرتها بالشكر للفريق الطبي، مؤكدة أنها كانت تعاني من هذه المشكلة لفترات طويلة وتجنب الأطباء إجراء هذه العملية لخطورتها.

وأشار إلى أن الأورام الليفية تصيب الرحم بنسبة تتراوح ما بين 30 لـ40%، والغريب في هذه الحالة وجود ورم ليفي بالمهبل محيطه 31 سم، مع العلم أنه جرى تسجيل أول حالة مصابة بورم ليفي مهبلي عام 1733، ومنذ ذلك الحين إلى الآن أي في خلال 286 عاما سجلت 330 حالة فقط على مستوى العالم، لتصبح هذه الحالة رقم 331، موضحاً أن الفريق الطبي الذي ساهم في إجراء الجراحة سينشر هذه الحالة دوليا.