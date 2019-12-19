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قناة "Ten" تعلن عودتها بحزمة من الحلول الصعبة

قناة "Ten" تعلن عودتها بحزمة من الحلول الصعبة

"إسكان النواب": من أصل 3 ملايين.. 1% فقط تصالحوا على مخالفات البناء

"إسكان النواب": من أصل 3 ملايين.. 1% فقط تصالحوا على مخالفات البناء

وفد اتحاد طلاب جامعة المنيا يُشارك في ندوة بــ"أكاديمية الشرطة"

وفد اتحاد طلاب جامعة المنيا يُشارك في ندوة بــ"أكاديمية الشرطة"

مسؤول ليبي: العالم يهمه استقرار ليبيا.. ونستبعد إرسال تركيا لقواتها

مسؤول ليبي: العالم يهمه استقرار ليبيا.. ونستبعد إرسال تركيا لقواتها

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