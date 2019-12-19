فرضت واشنطن، اليوم، عقوبات على قاضيين إيرانيين بعد ان اتهمتهما بـ"إسكات" الإيرانيين وبإصدار أحكام بالإعدام على العديد من "المساجين السياسيين".

وكان أحد هذين القاضيين، وهو أبو القاسم صلواتي حكم خصوصا بالسجن عشر سنوات على الأمريكي شيوي وانج بتهمة التجسس، قبل الإفراج عنه في بداية ديسمبر بعد ثلاث سنوات أمضاها في السجن في إطار تبادل معتقلين بين إيران والولايات المتحدة.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وهو يعلن عن العقوبات في خطاب بواشنطن "نحن سعداء لإطلاق سراح شيوي لكن ما كان يجب أن يدان أو يسجن منذ البداية".

وأضاف أن هذا القاضي الذي يرأس فرعا للمحكمة الثورية في طهران "أداة قمع يشرف عليها النظام، وليس صديقا محايدا للعدالة".

وبحسب وزارة المالية الأميركية، فإن هذا القاضي أصدر أحكاما قاسية ضمنها أحكام بالإعدام على "أكثر من مئة سجين سياسي وحقوقي ومن العاملين في الإعلام" وعلى "متظاهرين سلميين" ما جعله يلقب بـ"قاضي الموت".

أما القاضي الثاني فهو محمد موغيسا الذي يرأس فرعا آخر للمحكمة ذاتها.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "أشرف على عدد لا يحصى من المحاكمات الظالمة، أدان فيها العديد من الصحفيين ورواد الإنترنت وفنانين وأفراد من الأقلية البهائية".

وتفرض العقوبات تجميد أية موجودات للقاضيين في الولايات المتحدة، إضافة إلى منع وصولهما إلى النظام المالي الأمريكي.

كما أكد بومبيو أن "المارقين الذين يقتلون أطفالا لن يسمح لهم بإرسال أبنائهم للدراسة في الولايات المتحدة" في إشارة لمزيد من التشدد في منح تأشيرات دخول للإيرانيين وذلك بعد قمع حركة احتجاج في نوفمبر على رفع أسعار الوقود تقول واشنطن إن سلطات طهران قتلت خلالها أكثر من ألف متظاهر.