حددت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسة 23 من ديسمبر الجاري، للنطق بالحكم على 13 متهما من عناصر الإخوان الإرهابية متورطين في أحداث عنف بمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا.

وقال مصدر قانونى إن المحكمة انتهت من سماع المرافعة عن 6 متهمين متورطين، في اقتحام متحف ملوي و7 آخرين بحرق مجلس المدينة، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وكان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، قبل إعادة إجراءات محاكمتهم بعدة تهم منها تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف والشغب والانتماء إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون.

كانت النيابة العامة أحالت العشرات من المتهمين في أحداث عنف مطلع مايو 2015 إلى المحاكمة العسكرية وجرت محاكمتهم منتصف العام الجاري.