أعلنت وزارة الأوقاف، إنهاء تعاقد ماهر عبد الرحيم القنائي فؤاد، أخصائي نظم معلومات بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة، مع إحالته إلى النيابة العامة بشأن ما نسب إليه من مخالفات أثناء فتح صناديق النذور بمسجد السيدة زينب بتاريخ 3 ديسمبر الجاري.

كما أعلنت الوزارة أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر وقف كل من:

1- الشيخ عبد الناصر نسيم أمين

2- الشيخ محمد جمال عبد اللطيف

3- عماد قرنه أبو عميرة

لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إحالتهم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم والتي تتصل بالتقصير الشديد في الواجب الوظيفي والخروج عن مقتضياته.