استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، مساء اليوم الخميس، أولى الرحلات السياحة الإنجليزية، وعلى متنها 167 سائحا، بعد حظر دام 4 سنوات.

وكان في استقبال الوفد السياحي، اللواء محمود عيسى، مفوض محافظ جنوب سيناء للمشروعات والتنمية، والطيار صادق الشورى، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وجيفارا الجافي، رئيس غرفة السياحة بجنوب سيناء، وممثلي شركات السياحة، وبعض مديري الفنادق.

وقال اللواء محمود عيسى، مفوض محافظ جنوب سيناء، إنّ الرحلة الجوية البريطانية، قادمة من برمنجهام بلندن، وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وتقديم الورود والحلوى ورفع الأعلام المصرية والبريطانية.

وأكد مفوض المحافظ، أنّه من المقرر أنّ يستقبل مطار شرم الشيخ، غدا الجمعة، رحلة سياحية قادمة من فرنسا، لافتا أنّ شرم الشيخ وجميع منتجعات خليج العقبة السياحية، تشهد إقبال سياحي غير معهود منذ سنوات، متوقعا زيادة الاقبال السياحي خلال الفترة المقبلة تزامنا مع احتفالات الكريسماس.