قال الدكتور محمد شوقي عبدالعال، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حكومة فايز السراج منتهية الصلاحية والشرعية وفقا لاتفاق الصخيرات، كما أن تلك الحكومة لم تنل ثقة الشعب الليبي أو ثقة البرلمان المنتخب.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد"، أن مذكرة التفاهم بين السراج وأردوغان لترسيم الحدود البحرية، تمثل تحكما لحكومة غير شرعية في مستقبل شعب ليبيا.

وتابع أن ما تفعله تركيا حماقة سياسية يريد من خلالها أردوغان أن يعيد لتركيا ما كان لها أيام الحكم العثماني بكل مساوئه، مشيرا إلى أن أفعال تركيا في المنطقة تهدد الأمن والسلم الدولي وتهدد كذلك المصالح الاقتصادية لمصر وقبرص واليونان وهو ما لن تسمح به تلك الدول.