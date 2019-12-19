لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، تنطلق حملة "هنعيشها صح"، السبت المقبل، من جامعة طنطا، والتي يشارك فيها طلاب من جميع الكليات.

وأكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن هذه الحملة تهدف إلى نشر التوعية الصحية بين الشباب في ضوء 4 كلمات هي "توعية.. وقاية.. علاج.. حياة سعيدة"، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد سلسلة من الندوات التثقيفية للطلاب عن التدخين والمكملات الغذائية والتغذية السليمة، إضافة إلى سلسلة من الأنشطة الرياضية بإقامة ماراثون يشارك فيه طلاب الجامعة من مختلف الكليات، وتمارين رياضية بصحبة مدربين متخصصين.

وأكد "سبع" أن جامعة طنطا تسعى أن تكون جزء من المشروع الوطني للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن الجامعة أطلقت مؤخراً "سفارة السعادة"، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، وكان أهم ثمارها "مبادرة هنجملها"، وحملة "هنعيشها صح" ومبادرة "منصة أفكاري"، وتهدف جميعها إلى نشر الروح الإيجابية وتنظيم العمل التطوعي بين طلاب وطالبات الجامعة بشكل فعال، والعمل على نشر روح التفاؤل وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، التي تعزز حب الشباب لوطنهم.