"العربية لحقوق الإنسان" تنشر فيديو زيارتها لسجن "المرج العمومي"

نشرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ قليل، فيديو لجولتها في سجن المرج العمومي، في إطار زياراتها المقررة لتفقد أوضع السجون المصرية، والتي بدأتها بزيارة سجن المرج شمال القاهرة الاثنين الماضي، ضمن وفد مشترك ضم إليزابيتا زامبروتي أمين صندوق منظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية، ومحسن عوض، ونيفين مسعد، أعضاء المنظمة العربية.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها منذ قليل، إن الزيارة استغرقت ثلاث ساعات، تخللتها لقاءات مع مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وقيادات القطاع برفقة قيادات من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وشملت مناقشة بعض بواعث القلق المتداولة حول الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز، وتفقد منشآت السجن المذكور ولقاء السجناء والاطلاع على الحالة المعيشية، وبرامج التأهيل والإدماج.

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