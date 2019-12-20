تصادم سيارة بكوبري مشاة بالقرب من المركز الطبي العالمي

اصطدمت سيارة نقل "مقطورة" بجسم كوبرى مشاة بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى تجاه الإسماعيلية، بالقرب من المركز الطبى العالمى بدائرة قسم شرطة بدر.

وتلقت شرطة النجدة بدائرة قسم بدر بلاغا بشأن حادث الاصطدام، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة نقل "بدون لوحات معدنية محملة بالقمامة"– عكس الاتجاه بمحل البلاغ اصطدمت المقطورة بالجسم المعدنى لكوبرى المشاة، ولاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة.

ونتج عن ذلك سقوط جزء من الكوبرى على المسطح الأرضى بالطريق، وانفصال المقطورة عن السيارة، ما أدى لغلق الطريق فى اتجاه الإسماعيلية، وتم عمل التحويلات المرورية اللازمة ورفع آثار الحادث، وفتح الطريق مرة أخرى وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وفي وقت لاحق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.