مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بجوار محطة وقود في الموسكي

اندلعت مشاجرة عنيفة بجوار محطة وقود بمنطقة الموسكي بالقاهرة، بسبب خلاف تجاري، واستعان طرفا الشجار بأسلحة بيضاء، وأسفر الشجار عن تلفيات بسيارتين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الشجار.

تبلغ لقسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بشارع بورسعيد بجوار إحدى محطات الوقود بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص تجار موبيليا- مقيمين بدائرة القسم) ، وبحوزتهم 2 عصا خشبية، طرف ثان (9 أشخاص) وبحوزتهم (2 عصا خشبية – سلاح أبيض "مطواة" – سيخ حديد)، بسبب خلاف تجارى بين أحد أفراد الطرف الأول وآخر بالطرف الثانى، فقام على إثره كل منهما بالاستعانة بأنصاره، وتعدوا كلاً منهم على الآخر بالضرب، ونتج عن ذلك تلفيات بسيارتين ملك شخصين (أحدهما - مقيم دائرة القسم ، والآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وهى عبارة عن كسر بالزجاج الخلفى والأمامي "دون إصابات".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من السيطرة على الموقف، وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.