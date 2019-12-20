قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الثامن عشر من ديسمبر يوماً عالميا للغة العربية لتصبح احدي اللغات الرسمية للمنظمة ومنذ اصدار القرار عام ١٩٧٣ يحتفل العالم سنويا بهذه المناسبة تقديراً للغة التي ساهمت بشكل مؤثر فى رسم ملامح تاريخ الإنسانية.

واضافت ان احتفالات الثقافة بهذه المناسبة امتدت الى ايطاليا حيث اقامت الاكاديمية المصرية للفنون بروما ضمن فعاليات موسمها الحالى تحت اشراف الدكتورة هبه يوسف امسية متنوعة عكست ثراء الحضارة العربية وعبرت عن طابعها المميز وروافدها المتعددة وتضمنت معرضاً لفنون الخط العربي وفيلماً وثائقياً استعرض الوان من تجميل المبانى الاسلامية على مر العصور بالخطوط والزخارف العربية الى جانب فقرات غنائية من روائع الطرب .

اقيمت الامسية بالتنسيق مع السفارة المصرية بإيطاليا وبعثة جامعة الدول العربية بروما وحضرها السفير هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا وعدد من سفراء الدول العربية والافريقية والدبلوماسيين من مختلف دول العالم منهم السفير أحمد باعمر سفير سلطنة عمان وعميد الدبلوماسية العربية ، السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية بروما ، السفير محمود سامي سفير مصر لدى الفاتيكان ، السفير ايهاب ابو سريع القنصل العام المصري في ميلانو ، السفيرة اسمهان الطوقي سفيرة اليمن وسفراء الجزائر، العراق لدى الفاتيكان ، الصومال ، موريتانيا وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بروما ونخبه من الشخصيات البارزة بالمجتمع الإيطالي