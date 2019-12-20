تمكنت أجهزة مباحث مرور القليوبية من ضبط عاطلين لقيامهما بفرض الإتاوات والسيطرة وممارسة مهنة السايس بدون ترخيص بشوارع بنها.

تلقى اللواء جمال الرشديدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بشن حملة قادها العقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور لفرض الانضباط المروري بشوارع العاصمة ببنها.

وأسفرت الحملة عن ضبط "حاتم س م" عاطل السابق اتهامه في 8 قضايا (مخدرات – سرقة وسائل نقل – أداب) أخرهم القضية رقم 183 لسنة 2001م جنح أحداث قسم أول بنها المطلوب التنفيذ عليه في حكمين بالحبس (تبديد – مباني) أخرهم القضية رقم 639 لسنة 2019م جنح قسم ثاني بنها – تبديد، بالحبس سنة وكفاله 100 جنيه حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة أمام مستشفى التأمين الصحي ببنها دائرة قسم ثان بنها بدون وجه حق وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعه، وتحرر المحضر رقم 6668 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها.

كما جري ضبط إبراهيم م ن عاطل ومقيم بطا – دائرة مركز شرطة بنها وذلك لقيامه بمزولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق حال تواجده بشارع كورنيش النيل وضبط بحوزته مبلغ مالي 65 جنيه من متحصلات عمله الآثم

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6669 لسنة 2019م لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها 0