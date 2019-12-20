تنظم الطائفة الإنجيلية في مصر، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، يوم 5 يناير المقبل، بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة، ويترأسه القس الدكتور أندرية زكي رئيس الطائفة.

وقال يوسف إدورد مدير الإعلام بالطائفة الإنجيلية، في بيان له، إن برنامج الاحتفال يتضمن موكب الدخول، وصلاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترنيم بالكنيسة، وإلقاء القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة كلمة، قبل إلقاء القس أندرية زكي الكلمة الرسمية للطائفة الإنجيلية بمناسبة العيد، وتستمر بعد ذلك ترانيم الميلاد قبل أن يختتم الحفل الذي سيبدأ في السابعة من مساء هذا اليوم ولمدة ساعة ونصف.