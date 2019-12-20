قفز الجنيه المصرى 10 قروش كاملة مقابل الدولار، في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي أمس الخميس ليباع وفقا لأسعار البنك المركزى بـ16.08مقابل 16.18 جنيها.

فيما تراجعت العملات العربية متأثرة بتراجع الدولار، ليفقد كل من الريال السعودى 3 قروش، والدرهم الإماراتي قرشين، ليباع الريال السعودى بـ 4.28 مقابل 4.31 جنيه، ويباع الدرهم الإماراتى بـ 4.38 مقابل 4.40جنيه الأسبوع الماضى.

بينما انخفضت أسعار أعيرة الذهب بقيمة جنيه واحد، ليباع العيار 24 بـ 761 جنيها مقابل 762جنيها، فيما بيع عيار 21 بـ 660 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 566 جنيها، وبيع الجنيه الذهب 5 الآف و280جنيها.

وقال على الحريرى، نائب رئيس شعبة الصرافة، إن عودة الجنيه للصعود أمام الدولار ينذر بمزيد من الهبوط للدولار أمام الجنيه.

وأشار "الحريري" في تصريحات لـ"الوطن"، إلى تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية، ليفقد الدولار 11% من قيمته منذ مطلع 2019، ويعود أسباب هذا التراجع فى قيمة الدولار إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى، وعوائد الصادرات، وهو ما دفع إلى هبوط أسعار الدولار لأدنى من 16 جنيها، مسجلا 15.97 جنيها لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

ولفت "الحريري" إلى أن الدولار مثل أى سلعة فى الأسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة فى الطلب عليه يؤدى إلى زيادة سعره، والعكس صحيح، موضحا أن هبوط الدولار يعتبر نتيجة طبيعية لخطوات الإصلاح الاقتصادي، متوقعا أن تشهد العملة المحلية مزيدا من القوة مع تراجع الدولار فى الفترة المقبلة، ومع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وفقا لقوله.

فيما قال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، سينعكس بالإيجاب على التعاقدات الجديدة للسيارات الواردة من الخارج أو المجمعة محلياً، كما سيؤدى إلى تراجع أسعار السيارات بقيمة 4% فيما لو تراجع لـ15 سيؤدى إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار.