أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إزالة التعديات على أرضي ملك الدولة، بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، بمساحة 300 ألف متر، وتقدر قيمتها بحوالي 300 مليون جنية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه جرى ترقيق 600 قطعة أرض بها كل قطعة مساحتها 200م، بالبنية التحتية الكاملة من مياه، وصرف صحي، وطرق، وكهرباء بمعرفة جهاز تعمير سيناء بتكلفة 135 مليون جنية، وبلغت القيمة التسويقية التقديرية للأراضي حوالي 300 مليون.

وأوضح أنه جرى الإعلان عن بيع 200 قطعة من هذه القطع كمرحلة أولى، بالمزايدة العلنية ورست على 30 قطعة، وجرى البيع الفعلي لـ22 قطعه فقط، وسيجرى إعادة طرح باقي القطع بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، بعد إعادة تخطيط منطقة الرويسات بشكل عام.

وقال المحافظ أنه جرى تنفيذ 496 وحدة سكنية، كمرحلة أولى بمنطقة الرويسات، بتكلفة 139 مليون جنيه، وجاري إنهاء إجراءات التسليم لـ52 حالة، طبقا لموافقة جهاز تنمية سيناء على هذا الإجراء.