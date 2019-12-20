دعا لقاء الجمهورية "تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان"، كافة القوى السياسية اللبنانية إلى الابتعاد عن مسار تأليف الحكومة الجديدة، وترك رئيس الوزراء المكلف حسان دياب يشكل حكومة من أهل الاختصاص تأخذ على عاتقها شروط السيادة لاستعادة ثقة الداخل ودعم المجتمع الدولي، وشدد أعضاء اللقاء - في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم - على ضرورة إعطاء الأولوية لخطة إنقاذ لبنان من الأخطار الداهمة جراء التدهور الاقتصادي الذي يتسبب يوما بعد يوم بكوارث اجتماعية في مختلف المناطق.

وأشار الأعضاء، إلى أن مهمة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة ستكون سهلة في حال سماعه صوت الناس، كما أنها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر فيما لو تم تغليب مصلحة الأحزاب السياسية على مصالح الانتفاضة الشعبية التي يشهدها لبنان، واعتبر أعضاء لقاء الجمهورية أن نظرة المجتمعين العربي والدولي لحكومة تشبه سابقاتها، ستصعب على لبنان إمكانية النهوض، في ظل العقوبات الدولية على إيران والمتعاونين معها في لبنان، وانعكاساتها السلبية على المجتمع اللبناني ككل، مؤكدين ضرورة العمل على الخروج من "النفق المظلم" الذي تسببت به سياسة الانضمام إلى المحاور الإقليمية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف أمس الخميس، وزير التربية السابق والأستاذ الجامعي دياب "60 عاماً"، تشكيل حكومة جديدة، أثر انهاء استشارات نال فيها تأييد نواب حزب الله وحلفائهم، بينما حجب أبرز ممثلي الطائفة السنية التي ينتمي اليها، أصواتهم عنه، في مقدمهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ونواب تيار المستقبل الذي يتزعمه.

وأكد دياب، أمس الخميس، سعيه لتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تحظى بدعم غربي كامل وتعالج الانهيار الاقتصادي، في وقت قطع مناصرون لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري طرقاً عدة في البلاد احتجاجاً على تسمية دياب، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".