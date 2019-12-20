استخدمت روسيا والصين، حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بشأن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت بتمديد مساعدات من الأمم المتحدة عبر نقاط حدودية إلى 4 ملايين سوري لمدة عام تريد موسكو الحد منها، وصوت أعضاء المجلس الآخرون وعددهم 13 لصالح النص.

والفيتو هو الرابع عشر من روسيا بشأن قرار يتعلق بسوريا منذ بدء النزاع في عام 2011، الثاني خلال أربعة أشهر حول نص يتعلق بهذا البلد.

وبعد اقتراح ألمانيا وبلجيكا والكويت نصا توافقيا ثانيا خلال يومين، كان من المقرر إجراء التصويت، أمس الخميس.

جلسة التصويت بطلب من ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول الثلاث التي صاغت مشروع قرار أول بهذا الشأن، كان يفترض أن تعقد ثم عادت بعد أيام من النقاشات الصاخبة لتقدّمه بصيغة معدّلة في محاولة لإرضاء روسيا التي اعترضت بشدّة على الصيغة الأولى.

ونصّ مشروع القرار المعدّل، على أن يمدّد لفترة سنة العمل بالآلية المعتمدة منذ 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية لنحو 4 ملايين سوري عبر الحدود وخطوط الجبهة في سوريا، وهذه الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات تنتهي في العاشر من يناير المقبل.